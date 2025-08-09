6日に広島で行われた平和記念式典には、過去最多となる120の国と地域が参列した。ロシアや中国が欠席する一方で、パレスチナや台湾などが初めて参列。約5万5000人が犠牲者を悼んだ。【映像】“居眠り疑惑”式典中の石破総理地元の小学生による「平和への誓い」や、核抑止論の脆弱性を指摘した湯崎広島県知事の言葉。それぞれが平和への思いを世界に訴える中、例年通り、総理大臣による挨拶も行われた。「今から80年前のきょう