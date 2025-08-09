「ドジャース−ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で中前打を放った。ブルージェイズの先発でレジェンド右腕のシャーザーから中堅右にはじき返した。大谷は１日のレイズ戦から８月は全７試合連続で安打。大谷がシャーザーと対決するのはエンゼルス時代の２３年８月１４日以来、２年ぶり。前回対決では２打席連続空振り三振を含む３打席無安打に封