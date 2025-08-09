米俳優のトム・ハンクスが8日（日本時間9日）、インスタグラムを更新。7日に97歳で死去した、アポロ13号の船長、ジェームズ・ラベルさんを追悼した。ハンクスは1995年の映画「アポロ13」でラベルさんを演じた。ハンクスは、紙にタイプしたコメントの写真をインスタにアップ。「この満月の夜に、彼は、天国へと、宇宙へと、星々へと旅だった。ジム・ラベル、新たな旅に、神さまのご加護を」とつづった。ハンクスは「勇気を持って挑