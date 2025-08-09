カラータイマーが映えるデザイン！阪神百貨店梅田本店で限定先行販売淡路屋は2025年8月5日、「ウルトラマンひっぱりだこ飯」を発売すると発表しました。阪神百貨店梅田本店（画像：写真AC）1998年から販売を続ける淡路屋の「ひっぱりだこ飯」は、神戸名物の駅弁として知られ、これまでにもさまざまなコラボ商品が展開されています。今回のコラボでは、蛸壺型オリジナル陶器製容器にウルトラマンの胸元をモチーフとしたデザイ