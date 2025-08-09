8月1日に封切られ、公開から3日間で観客動員67.5万人、興行収入9.1億円を記録する大ヒットを記録している劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』。2021年にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマでは、鈴木亮平演じる医師の喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、患者のためならどんな苦境にも飛び込んでいく勇姿と、熱いチームワークが多くの感動を呼んだ。そんな『TOKYO MER』