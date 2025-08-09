米スポーツサイトのアスレチックでドジャース番を務めているファビアン・アルダーヤ記者が８日（日本時間９日）、カナダのラジオ局「ＴＳＮ１０５０トロント」にゲスト出演し、大谷翔平投手（３１）のポストシーズンでの起用法について興味深い見解を示した。大谷は６日（同７日）のカージナルス戦に先発し、４回を投げて８奪三振。さらに打者としても３９号２ランを放つなど、移籍後最も支配的な投打二刀流のパフォーマンス