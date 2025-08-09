ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に中前打で出塁した。 ■シャーザーから初安打で好機演出 前回の試合では投打で活躍、二刀流出場で本塁打を記録した大谷。この日は序盤からチャンスメーク、7試合連続安打で打線を援護した。両チーム無得点で迎えた、初回の第1打席。無死走者なしで