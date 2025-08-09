2025年8月9日に行われた、長崎平和祈念式典で鈴木史朗 長崎市長が読み上げた「長崎平和宣言文」の全文は以下の通りです。 【以下全文】長崎平和宣言文 1945年8月9日、このまちに原子爆弾が投下されました。あの日から80年を迎える今、こんな世界になってしまうと、誰が想像したでしょうか。 「武力には武力を」の争いを今すぐやめてください。対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化しています。 このままでは、核