「全国高校野球選手権・１回戦、西日本短大付４−３弘前学院聖愛」（９日、甲子園球場）西日本短大がタイブレークの末に競り勝った。「１番・中堅」で出場した奥駿仁（３年）は２−３の七回に同点犠飛。直前の守備でも好捕で勝利に貢献した。２−３の六回１死一塁の守備。弘前学院聖愛・田中の中前に落ちそうな飛球に全力で前進し、最後はスライディングキャッチ。「その前のヒットも自分の前に飛んできてつがれたらまずいな