◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明秀学園日立―聖隷クリストファー（９日・甲子園）明秀学園日立アルプスが不測の事態に一丸となった。アルプス席の華・ブラスバンドが不在だが、控え部員によれば「交通渋滞に巻き込まれちゃったみたいなんです…」。そこで部員一同が決起。応援に採り入れたのは同校サッカー部発祥の説もある「盛り上がりが足りない」の大合唱による「口ラッパ」で盛り上げた。祈りは通