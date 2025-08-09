トルコリーグのジラート・バンカスが8日、男子オランダ代表のオポジットであるニミル・アブデルアジズ（33）の加入をクラブ公式SNSで発表した。 昨季は大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋でプレーしていたニミル。WD名古屋は惜しくも準決勝で敗退したが、ニミルは総得点、アタック決定率、サーブ効果率の3部門でトップに立ち、さらにレギュラーシーズン