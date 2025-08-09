自らの最後のメッセージを書き残す「遺言書」は、自分の財産を誰に残したいかという想いを反映させながら、遺産を巡るトラブルを防止することなどが期待できます。もっとも、遺言書の1つ「自筆証書遺言」は筆跡や遺言能力など巡り、争いになるケースもあるといいます。亡くなった後に自分の意思を伝える「遺言書」 遺言書は自分の意思や想いを相続人などに伝えるための手段の一つで、「不動産を特定の相続