俳優の大地真央（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（57）との夫婦2ショットを公開した。【写真】「楽しそうですね」“阿波おどり”ポーズをした大地真央＆夫・森田恭通※2枚目大地は「先日お墓参りに行ってきました徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とコメントし、淡路島へ向かう機内での夫婦ショットをアップ。ほかにも、阿波おどりのようなポージングをしたちゃめっ気ある