食楽web 賑わう小町通りの中、ふっと日常から浮き上がるような一軒の喫茶店があります。 『鎌倉甘味処くるみ』（以下、くるみ）は、1968年の創業以来、地元の人々と観光客の心を穏やかに満たしてきた鎌倉の甘味処です。 看板には、鎌倉建長寺や京都建仁寺の天井画を手がけた日本画家・小泉淳作氏による、力強くもあたたかなロゴ。その中で供される甘味はどれも、一朝一夕では得られない“時間”と“技”が染み込んでい