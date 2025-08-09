ANAクラウンプラザホテル成田は、「トロピカル・ハワイアンビュッフェ」と「トロピカル・アフタヌーンティー」をレストランカフェ「セレース」で8月31日まで提供する。「トロピカル・ハワイアンビュッフェ」は、サーモンとアボカドのポキやガーリックシュリンプにハワイアンバーガーなどハワイらしいメニューのほか、LIVE KITCHEN SPECIALSとしてローストビーフやハワイアン窯焼きピッツァ、ミートボール入りマカロニチーズを提供