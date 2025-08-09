1.ペットに関する規約を確認する 現在の新築分譲マンションは、9割以上が「ペット可」になっているといわれています。 ペット可マンションの数が非常に増えてきていて、それぞれ規約やルールが異なると思います。 犬を飼うことがOKとされているマンションでも、犬の大きさや頭数に制限があったり、使用できるエレベーターや通路が決まっていたりする場合もあります。 そのため、ペット可マンションで犬を