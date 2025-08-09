女優の秋野暢子（68）が9日、自身のインスタグラムを更新。米ハワイでの長期休暇が終了し、帰国することを明かした。休暇でハワイに長期滞在していることを明かしていた秋野。「3週間のバケーションが終わりました」と報告した。「とっても楽しい嬉しい静養の旅綺麗景色と美味しい食べ物と素敵仲間達と出会えてしあわせな時間でした」とつづった。「素敵な思い出と重い荷物とfood病で重くなった体重と一緒に日本に