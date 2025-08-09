意外とどこにあるかわからない！世界の有名な建築物や観光地の場所を覚えよう。「ラパス」どこにある観光地？意外と難しいこのクイズ。ヒントは、日本のほぼ真裏に位置している国です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ボリビア多民族国」でした！「ボリビア多民族国」は、南アメリカ大陸にある自然豊かな国で、日本のほぼ真裏に位置していま