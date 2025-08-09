フリーアナウンサー徳光和夫（84）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に生出演。現在、腰の手術をし、現在入院中であることを明かした。番組冒頭で徳光は「今実はですね、入院中でありまして」と報告。ニッポン放送で行うこの日の生放送には、「病院から来たんですよ」と明かした。続けて「今週の水曜日に腰の手術をいたしましてね」とも語り、「2日間ぐらい寝てたんで