TOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）が、4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』で、デビュー7年目らしい進化を証明した。【写真】ボムギュ、バキバキの二の腕に「漢すぎ」同アルバムは前作『The Star Chapter：SANCTUARY』に続く「The Star Chapter」シリーズの最終章で、グループ曲とソロ曲を通じて多様なジャンルを取り入れ、音楽的世界観をさらに広げた。音楽評論家たちは同アルバムについて、「メンバーそれぞれの個性