次世代GT-R？ 1000馬力超えのスポーツカー 2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で、日産は未来のビジョンを集約した一台のコンセプトカーを世界初公開し、会場の注目を集めました。その名は「ニッサン ハイパーフォース」。単なるコンセプトカーの域を超え、日産の技術的野心とブランドの未来を象徴する、衝撃的なモデルといえるでしょう。1300馬力の新型GTR!?【画像】超カッコイイ！ 日産「新型GT-R!?」