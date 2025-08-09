ミスから流れを手放したDeNA。野球の怖さを知らしめされるようなゲーム展開となり、2位を争う巨人に苦汁をなめさせられた。結果論だが、初回の送球ミスが大きく響いた。1死1塁の場面で泉口友汰のファーストゴロをタイラー・オースティンはセカンドへ転送。ショートの京田陽太の併殺を狙ったファーストへの送球が逸れ、ボールはカメラマン席に入りテイクワンベース。そこからは完全に詰まらせた打球も、バットを折った打球もポ