お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が９日まで更新されたタレントのＳＨＥＬＬＹのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、自身の恋愛観を語った。モテ芸人として数々の浮き名を流してきた徳井だが「俺付き合ったら長いから。４年以下ないねん。最短でも４年」と告白。長く交際する理由として「付き合う人とは苦じゃない人と付き合っているというか。しんどい部分を合わせなアカン人とは付き合ってない」と説明した。「ノリ