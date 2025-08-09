原爆の犠牲者を追悼するミサが９日早朝、長崎市の浦上天主堂で行われ、約２００人の信徒らが平和の祈りをささげた。爆心地から約５００メートルの同天主堂は壁の一部を残して倒壊し、一帯では信徒約１万２０００人のうち約８５００人が亡くなったとされる。ミサでは、中野健一郎・助任司祭が「原爆の犠牲となられた人々の永遠の安息を願い、お祈りしましょう」と語りかけた。同市の藤田千歳さん（７８）は「祖母やきょうだい