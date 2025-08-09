ボートレース若松の「ＳｋｙＦｉｇｈｔ福岡日総希カップ」は８日、予選３日目が行われた。垂水悠（２３＝徳島）が思い切りのいいターンで白星を引き寄せた。３日目７Ｒ、４コースカドから１Ｍは強気に外マイを仕掛けると見事にはまってバック先頭に立って１着。５コースまくりで快勝した２日目後半に続き日またぎのまくり連勝を決めた。「いいのはターン回り。直線はいい人と比べると劣勢だけど、展示タイムが出てきたし少し上