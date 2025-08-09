関東地方は、9日も雷雲が沸き立ちやすく、急な強い雨や落雷などに注意してください。午後の天気です。晴れ間もありますが、所々で、にわか雨や雷雨となり、激しく降ることがあるでしょう。落雷や突風にも注意してください。日中の予想最高気温は、33度くらいの所が多く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に警戒してください。週間予報です。連休中は、前線の影響で、曇りや雨となり、10日は、雷を伴って激しく降る所があるでしょ