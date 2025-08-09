8月8日夜、名古屋市南区の交差点で車3台が絡む事故があり、乗用車を運転していた30代の女性が死亡しました。警察によりますと、8日午後9時50分ごろ南区豊田五丁目の交差点で、右折した乗用車と直進してきた乗用車が衝突し、近くのガソリンスタンドに入ろうとしていた軽乗用車も巻き込んで、あわせて3台が絡む事故となりました。この事故で、それぞれの車に乗っていたあわせて6人が病院へ運ばれましたが、このうち右折した乗