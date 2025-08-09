お盆前三連休の今週末は、全国的に雨が降る見込みで、大雨に警戒が必要です。きょう土曜は、西日本では西から次第に雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、所々で局地的な雨や雷雨がありそうです。あす日曜からあさって月曜は、全国的に雨が降り、西日本を中心に大雨となる地域もあるでしょう。これまでの雨ですでに地盤が緩んでいる所もあるため、土砂災害に厳重に警戒してください。気温は雨と共に下がり、きょうは西