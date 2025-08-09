定年が見えてきた50代。これまで仕事一筋で働いてきたなかで、ふと耳にした「同年代の知人の年収が700万円以上」という話を聞いて、驚きや不安を覚えた方もいるのではないでしょうか。 例えば、年収500万円程度の人で、知人の年収が700万円と知ったとき、「自分は平均より低いのでは？」と気になるのは当然です。 本記事では、厚生労働省や国税庁などの信頼できるデータをもとに、50代男性正社員の平均年収やその