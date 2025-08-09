＝LOVE・大谷映美里 ＝LOVE 大谷映美里がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に登場した。ブランド「Rose Muse」のステージでは、淡いピンクのジャガードドレスのルック。清楚感あるロングドレス姿でランウェイを歩いた。