◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は外角低めのカーブを捉え、中前に運び、７試合連続安打とした。レジェンド右腕シャーザーからは自身初安打となった。相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。試合前時点