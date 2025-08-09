新日本プロレスは９日、６月に入団した柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフアロンが２６日にベルーナドームで開催される埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ戦でセレモニアルピッチに登場することを発表した。新日本プロレス所属の選手が同ドームでセレモニアルピッチに登板するのは真壁刀義に続き２人目。ウルフは「ドーム球場のマウンドに立つのは初めてなので楽しみにしています。全力で