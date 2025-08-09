あなたは読めますか？突然ですが、「重複」という漢字読めますか？日常生活でよく目にする言葉ですが、正しい読み方をご存知でしょうか。気になる正解は……「ちょうふく」でした！「重複」とは、同じことが重なり合うことや、二つ以上のものが重なり合うことを意味します。「情報が重複している」「内容に重複が見られる」のように、物事が重なる様子を表すときに使います。ただし、近年では「じゅうふく」と読まれることも多くな