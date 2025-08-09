あなたは読めますか？突然ですが、「絆される」という漢字読めますか？人間関係や感情について話す際に見聞きする言葉ですが、送り仮名が変わると一気に読み方が難しくなる漢字です。気になる正解は……「ほだされる」でした！「絆される」とは、情に引かれて心が揺れ動き、自分の意志とは違う行動をしてしまうことを意味します。元々は馬などをつなぎとめる「絆（ほだ）」という道具からきており、自由を奪われるような状態を表す