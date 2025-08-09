イエローのカプセルトイブランド「YEL Capsule Collection」より、「東京 お土産ステッカー」が新登場！お土産にも思い出にもぴったりの、お手軽ステッカーで東京名所巡り気分♪☆和風デザインが楽しいお土産ステッカーをチェック！（写真11点）＞＞＞「YEL Capsule Collection」 は、日本の伝統的なモチーフを活かしたデザインを特徴とした、「観光客が気軽に手に取れる カプセルトイ」。木札や和柄を取り入れたアイテムなど、