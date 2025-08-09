長崎は９日、被爆８０年の節目となる「長崎原爆の日」を迎えた。長崎市松山町の平和公園では長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が営まれ、被爆者や遺族らが犠牲者を追悼した。〽もう二度と作らないでわたしたち被爆者をあの青い空さえ悲しみの色被爆者らでつくる合唱団「ひまわり」は、３年ぶりに式典に出演した。披露したのは、原爆の惨状を繰り返さないという願いを込めた「もう二度と」。牟田満子さん（８９）、囲