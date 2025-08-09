気象庁は9日午前10時50分、山口、福岡、佐賀、長崎の4県で、9日夜から10日夜ごろにかけて、線状降水帯が発生する恐れがあると発表した。9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、山口、福岡、佐賀、長崎に線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある。気象庁が発表する今後の気象情報や警報、注意報に注意するとともに、地元市町村からの避難情報を確認してください。