「東横インの＋300円で付けられる『ぬいとお泊まりセットプラン』はわかってる感があってとても良い」【写真】ベッドやぬいぐるみのサイズ感は？ プランの詳細をチェックXユーザーのニゴリン@お得に旅を楽しむさん（@Nigorin9）が投稿したコメントが話題を集めています。ホテル「東横INN」で展開中の「ぬいぐるみとのお泊りプラン」を紹介したこの投稿には、専用ガウンを着たぬいぐるみが、ベッド横の半円形ベッドで枕や掛け布団に