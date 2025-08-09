みなさんは新幹線に乗る機会はありますか？新幹線によっては停車駅と停車駅の間隔が長く、長時間停まらないものもあります。喉が渇いたとき、手元に飲みものがなかったらどうしよう、と今回の投稿者さんは不安を吐露します。『新幹線や電車に2時間以上乗るときに、飲みものを大量に買わないと乗れないって人はいますか？』投稿者さんは、水・お茶・コーヒー・ジュースなど合わせて7本もの飲みものを事前に買い込んでから乗車する