タレントのGENKING.（40）が、美しいスタイル際立つ水着ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「こんな水着が似合う40歳は私だけ」GENKING.の水着姿（複数カット）2017年5月に性別適合手術を受け、戸籍の性別が女性となったGENKING.。2025年8月4日に更新したInstagramのストーリーズでは、「今年の夏もやっぱりVEGAS。とりあえず水着はド派手しか持ってきてない」と、プールサイドに腰掛けてポーズを決める写真を公