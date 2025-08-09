【上海共同】中国国家統計局が9日発表した7月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で横ばいだった。内需不足を反映し0.1％の上昇だった前月からは減速した。同時に発表した7月の工業品卸売物価指数（PPI）は3.6％低下し、2年10カ月連続でマイナスとなった。下落幅は前月と同水準だった。