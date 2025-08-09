「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー−明秀学園日立」（９日、甲子園球場）聖隷クリストファーの二回の攻撃前に、独特な校歌が流れた。「かみのひかりは世のこのみち」の歌詞から始まる校歌。男性の歌声で歌われ、「賛美歌３９３番」が用いられている。アルプスはタオルを揺らして合唱。聖地のファンは珍しい校歌に耳を澄ました。創部４１年目で初の甲子園出場。２１年秋は東海大会で準優勝して２２年春の