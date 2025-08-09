「オリオールズ３−２アスレチックス」（８日、ボルティモア）オリオールズ・菅野智之投手が先発し、７回５安打１失点で今季９勝目を挙げた。９１球を投げ、４奪三振。２四球だった。初回に３点の援護をもらった菅野は二回まで無安打投球。三回は先頭から２者連続安打とされたが、１番・コルテスを二ゴロ併殺。続くルーカーに死球を与え２死一、三塁のピンチを招いたが、３番・カーツを１５１キロのシンカーで見逃し三振に仕