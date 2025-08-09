6人組ダンスボーカルグループLIL LEAGUE（リルリーグ）の岩城星那（20）と岡尾真虎（17）が9日、EXPG STUDIO TOKYOでひとり親家庭へ向けたフードバントリーとダンス体験イベントに参加した。食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地社と芸能事務所LDHがパートナーシップを締結。給食がなくなる夏休みに、ひとり親家庭へ向けて米等の食品を提供し、子どもたちへダンスレッスンを行った。この日は約20人の