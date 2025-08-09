全国で最高気温が35℃を超える猛暑日が続いている。さらに、今年6月から職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されたこともあり、夏恒例の「猛暑対策展」は過去最多の119社が出展。最新アイテムが一堂に会した。＊＊＊【実際の写真】「リュックで背中が汗だく」を解消⁉通勤時の暑さ対策アイテムとは？「リュックで背中が汗だく」を解消!?工事現場作業員だけでなく一般にも普及し始めたファン付きジャケットの新商品