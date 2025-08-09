ボサノバ調でアンニュイなニュアンスをまとった1976年のヒット曲「どうぞこのまま」で知られる丸山圭子（71）。18歳でデビューしてからこの曲が発売されるまでには3年半の月日があった。ラジオ番組で毎日のように自作曲を発表するという“修行”を経て、あの名曲は生まれたという。（全2回の第1回）＊＊＊【写真9枚】高校時代は女子3人でバンドを結成…貴重写真で丸山圭子の音楽人生を振り返る歌うことは音楽の基本3歳から