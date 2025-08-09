天皇杯で柏、新潟のＪ１勢を連破する快進撃をみせた東洋大の主将ＤＦ山之内佑成（４年）は、来季から柏への入団が内定している。攻守に優れた選手を目指す。大学では主に左サイドバックを務める山之内。１学年上のＤＦ稲村隼翔（現セルティック）は同じＤＦで、積極的に助言を求めた。「ポジショニング、（パスの）角度のつけ方。サッカー以外でも自分の気持ちを整理するためにノートに書いてみるとか、考え方の部分で学んだ。