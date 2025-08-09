2025年8月8日現在、ケンタッキーフライドチキンの公式Xでは、「チキンフィレバーガー」を含むセットメニューがお得に買えるクーポンを公開しています。お盆休みのごはんはコレで決まり！「見せるだけクーポン」を使用すると、チキンフィレバーガー、カーネルクリスピー、ポテトSの食べ応えバツグンのセットメニューが、通常1020円のところ590円に。期間中は430円お得に食べられます。1回の提示で3個まで注文可能。他の割引サービス