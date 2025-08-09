「赤ドレスの美女は誰？」とネットはくぎ付けになった。７日に都内で行われた映画「バレリーナ：ＴｈｅＷｏｒｌｄｏｆＪｏｈｎＷｉｃｋ」（２２日公開、レン・ワイズマン監督）のジャパンプレミア。主演女優のアナ・デ・アルマス、レン監督とともに、全身キラッキラのスパンコールが散りばめられた赤ドレス姿で登場した美女が…。この様子を見たネットは「この赤いドレスの人誰かと思ったら柔道金メダリストの角田夏