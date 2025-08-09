◇ポルトガル1部開幕戦スポルティング 2―0 カザピア（2025年8月8日ポルトガル・リオマイオル）3連覇を狙うスポルティングのMF守田英正が、敵地で行われた昨季9位カザピアとの開幕戦に先発した。ダブルボランチの一角に入った日本代表は前半15分に鋭いミドルシュートを放つ場面もあったが、ゴールには絡まなかった。チームは前半42分に先制し、後半17分にも加点。2―0の後半40分に退いた。今季終了後にスポルティングと